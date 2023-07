မြန်မာ့ဂဇက် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – ဇူလိုင်၂၀၂၃

“၁၇နှစ်သား ပုံနှိပ်စာစောင်

၂၀၀၆ ဇူလိုင်မှစ၍ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းရေးခဲ့သည်မှာ ယခုလတွင် ၁၇နှစ်တိုင်လေပြီ။ အပုဒ်ပေါင်း၁၇၄ခု ရှိပါ၏။ ယခုထိမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအထောက်အပံ့မှမပါ ကြော်ငြာရှင်များ၏ကြော်ငြာခဖြင့်ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍ တနည်းအားဖြင့် Grassroots ခေါ်လူထုအခြေပြုပုံနှိပ်မီဒီယာဟု ဆိုရဲသည်။ မြန်မာပြည်ပြင်ပတွင် ပုံမှန်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည့် သက်တမ်းအကြာဆုံးပုံနှိပ်မီဒီယာအဖြစ်လည်း ဂုဏ်ယူမိပါသည်။

L.A. Times ၏မျက်နှာဖုံးတွင် အယ်ဒီတာချုပ်အနေဖြင့်အင်တာဗျူးသတင်းသီးသန့်ပါဖူးခဲ့သလို AFPသတင်းဌာန၏ ဗီဒီယိုအင်တာဗျူးလည်းရိုက်ကူးခံခဲ့ရဖူးသည်။ အမေရိကဖက်ဒရယ်အစိုးရဌာနများမှသည် ပြည်နယ်အစိုးရတို့၏ ကြော်ငြာ/အသိပညာပေးသတင်းဆောင်းပါးများသာမက ဖိတ်ခေါ်သင်တန်းပေးမှုများ အစိုးရအလုပ်ခေါ်စာများလည်း ထည့်ဖူးပါဖူးသည်။ အိမ်ဖြူတော်သို့ သတင်းယူပါရန်ဖိတ်ခေါ်ခံရသလို လူထုစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် သန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို၏ အစည်းအဝေးများသို့လည်း တိုက်ရိုက်တက်ရောက် မြန်မာတို့အကြောင်းရှင်းပြခွင့်ရခဲ့၏။

စာကြည့်တိုက်ကြီးများတွင်လည်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ် မြန်မာဂဇက်ကိုသိမ်းဆည်းထားသည်ဖြစ်၍ သင်/ငါတို့လွန်ပြီးသောနှစ်တို့ဝယ် အမေရိကသမိုင်း၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ကျန်ရစ်ပါလိမ့်မည်။

မျိုးဆက်သစ်များ ကျောင်း/တက္ကသိုလ်များသို့သွားရာတွင် လိုအပ်သည့်ခရက်ဒစ်များ ဗော်လန်တီယာကိစ္စများအတွက် တခုတည်းသော သက်ဝင်ပုံနှိပ်မီဒီယာအဖြစ် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်၊ အသုံးပြုကြပါလေ။

အသုံးပြုနိုင်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရမည်မှာ ကြော်ငြာရှင်များဖြစ်ပါ၏။ အသိအမှတ်ပြုသောအားဖြင့် ကြော်ငြာရှင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း/ဆားဗစ်များကို ပို၍အားပေးကြစေလိုသည်။ ဤသည်မှာ သန့်စင်သော Win-Win အခြေအနေပါ။

နောက်ပိုင်းများတွင် ခေတ်နှင့်လိုက်၍ ပုံနှိပ်နှင့် အွန်လိုင်းမီဒီယာမှသည် ဗီဒီယိုသတင်းဌာနတို့တဆင့်တက်ရန်ရည်ရွယ်ရင်းလည်းထားပါသည်။ ဆက်၍ကူညီအားပေးကြပါကုန်။

၂၀၀၆ ဇူလိုင်လထုတ် မန္တလေးဂေဇက်အယ်ဒီတာသင်ပုန်းတွင် ဤသူဤသို့ရေးခဲ့ဖူးသည်။

” ပုံမှန်ထုတ် သတင်းစာတစောင်သည် ကွန်မြူနတီတခုကိုခိုင်မာအောင် အခြေကျအောင်တည်ဆောက်ရာတွင် အလိုအပ်ဆုံးသော အင်အားအရှိဆုံးသောအရာဟု ခံယူမိပါ၏။”

စထုတ်ကထဲက ဤသတင်းစာသည် အမေရိကား‌ရောက်မြန်မာလူထုအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ မြန်မာတို့အမေရိကန်အိပ်မက်တို့ကိုဖမ်းဆုပ်နိုင်ပါစေကြောင်း ဇောင်းပေးခဲ့သည်။ ရှေ့ရောက်နှင့်ပြီးသူတို့နှင့် အင်တာဗျူး မိတ်ဆက်စကားပြောရင်း နောက်ရောက်လာသူတို့အတွက် အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတတို့ဖလှယ်ရင်းစွဲထားခဲ့သည်။

“American Dream”

အိပ်မက်ဟုခေါင်းစဥ်တပ်ငြား အမေရိကန်အိပ်မက်သည် အမေရိကားမြေမှသင့်ဆီသို့ပေးသောကတိရယ်ပါ။

အမေရိကားသို့ရောက်လာသူတိုင်း အမေရိကန်အိပ်မက်ကိုယ်စီနှင့်ဖြစ်ကြ၏။ အမေရိကန်အိပ်မက်ကို လွယ်လွယ်ဆိုရလျှင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိ၍ လုပ်သူတိုင်း အိမ်ပိုင် ကားစီး သက်ကြီးအနားယူချိန် လောက်ငှသောပင်စင်လစာနှင့် ဘဝနေဝင်ချိန်ကို သုံးဖြုံးပျော်ပါးသွားနိုင်ရန်တည်း။ လိုအပ်သောပညာရေး ကျန်းမာရေးမှသည် အယောက်ဆီတိုင်းလုံခြုံရေးအထိ နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူဖြည့်စည်းပေးရ၏။

အမေရိက၏လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်း (ဇူလိုင် ၁၇၇၆)၏”all men are created equal” with the right to “life, liberty, and the pursuit of happiness”.နှင့်အတူ စခဲ့သော အမေရိကန်အိပ်မက်သည် ယခုထက်တိုင်ရှင်သန်နေဆဲလော ဆန်းစစ်ကြရာတွင် အမေရိကန်၅ဦးတွင် ၄ဦးယုံကြည်ဆဲဟုဆိုပါသည်။

မြန်မာတို့သည်လည်း အမေရိကန်အိပ်မက်တို့ကိုဖမ်းဆုပ်ယူရန် ရောက်လာကြသည်။ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ရွေ့ပြောင်းအခြေချလာကြသည် ဆိုသည်ထက် မွေးဖွားကြီးပြင်းရာအဖမြေ မြန်မာပြည်၌ ဘဝအိပ်မက်တို့မဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့် စွန့်ခွာလာကြသူအများစုပါ။ ၁၉၈၈နောက်ပိုင်း မဟာမြန်မာရွေ့ပြောင်းမှုကြီးတွင်ကား မိမိနှင့်မိသားစုဘဝလုံခြုံမှုအတွက် မွေးဖွားရာမြေတွင်ရပ်တည်မနေနိုင်၍ အမေရိကားသို့ ခိုလှုံလာသူအများစုဖြစ်၏။

အမေရိကန်အိပ်မက်တွင် ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသည်ကို မာတင်လူသာကင်း၏ “I Have a Dream”(၁၉၆၃) မိန့်ခွန်းတွင်သိနိုင်သည်။ I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” ဤသို့ဆိုထားသည်။ ကျား/မနှင့် အသားအရောင်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသည် အမေရိကန်တို့၏အိပ်မက်ကို ယခုထိခြိမ်းခြောက်နေဆဲဖြစ်၏။ ယခုခေတ်မှုတဆင့်တိုးလာပြီး LGBTQ လူတဦးချင်း၏ သဘဝလိင်စိတ်ဖြစ်တည်မှု ငွေကြေးချမ်းသာ/ဆင်းရဲ တို့လည်းပါလာသည်။ မကြာမတင်နှစ်များတွင် AI အစွမ်းဖြင့် လူ့ဦးနှောက်စွမ်းအားမြှင့်လာဦးမည်ဖြစ်ပေရာ လူသားအချင်းချင်း ကွဲကြပေဦးမည်။ လူနှင့်နတ် ဘုံပြတ်ထွက်သွားသည်အထိ ကွဲပြဲကြ၍ အမေရိကန်အိပ်မက်တို့ကို ချေဖျက်တော့မည်ထင်ပါသည်။ မည်သို့ဆိုစေ အမေရိကားနေသူများအတွက် အမေရိကန်အိပ်မက်သည် မက်၍ကောင်းနေသေး၏။

“မြန်မာ့အိပ်မက်”

မြန်မာတို့လည်း အိပ်မက်တို့မက်ခဲ့ကြဖူးပါသည်။ ပုဂံခေတ် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်(၁၀၄၄)ဟူ၍ စမက်ခဲ့သော အိပ်မက်တို့ကို စိစစ်လျှင် အနော်ရထာမင်း၏ အိပ်မက်သာဖြစ်၏။ ရာဇဝင်ဖြစ်၍ ရာဇ(ဘုရင်) ၏ အလိုတော်ကိုဖြည့်ရန်သာဖြစ်ပြီး အောက်ခြေလူထု၏စိတ်သဘောထားများ အိပ်မက်များကို သမိုင်းရေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိ။ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါသည်ဆိုသော ထိုထိုစစ်မင်းတို့၏ အိပ်မက်မှာ စစ်အင်အားဖြင့် အိမ်နီးချင်းပြည်ထောင်/ဒေသများသိမ်းယူ၍ သာသနာဟူသော မိမိကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာကို အခြားတပါးသူများအားသွပ်သွင်းရန်သာဖြစ်သည်။ “သာသနာပြုမင်း”ဟူသည် ရာဇဝင်လာ မြန်မာ့အိပ်မက်တည်း။ ထိုအိပ်မက်မျိုး ၂၁ရာစုအထိပင် ဆက်မက်နေသေးသည်ကို ယခုအာဏာသိမ်းထားသော ဝန်ကြီးချုပ်ခံယူထားသူ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၏ နေ့တဓူဝလုပ်ရပ်များကပြသည်။ ထုတ်ဝေပါမည်ဆိုသော ကျပ်၂သောင်းတန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်၏ ဇူလိုင် ၂၃ ထုတ်ပြန်စာအားဤသို့နှယ်နိဒါန်းပျိုးထားလေသည်။ ” မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးခိုင်မာစွာ ထွန်းလင်းတောက်ပမှုအားပြသရန်” ဟူ၏။ နိုင်ငံ၏ငွေကြေးရန်ပုံငွေစနစ်ကို ဘာသာရေးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိပ်ဆက်ထားရဲလောက်အောင် အိပ်မက်၌ရူးခြင်းပါ။ အဆိုပါ စိတ်ကူးယဥ်အိပ်မက်မျိုးသာမန်လူတန်းစာအများစုကြီးမက်ကြမည်မထင်။

လူထု၏ တကယ့်အိပ်မက်တို့မှာ အဘယ်နည်း?

မိမိ၏ကိုယ်စားပြုမဲဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့သောပါတီမှ အစိုးရအဖြစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါရန်နှင့် ထိုအဖြစ်မျိုးနောင်မဖြစ်အောင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ဖြုတ်ထုတ်ရေးသည် လတ်တလောအိပ်မက်ဖြစ်ပေလိ့မ်မည်။ ထိုမှ အခွင့်အရေးအဆင့်အတန်း တူညီသည့်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ရန် တိုင်းရင်းသားအများစုတို့ အိပ်မက်ဖူးကြမည်ထင်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်း ခြေဆင်းတွင် “ခွင့်တူညီမျှ ဝါဒဖြူစင်” ပါထားသော်လည်း မြန်မာ့ဓလေ့၊ဘာသာရေးနှင့်ယဥ်ကျေးမှုအရ လူသားအချင်းချင်း ခွင့်တူညီမျှ တတန်းထဲထားနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ပေ။ တနည်းအားဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဟူသည် မြန်မာတို့၏ ယခုရှိပြီးဓလေ့နှင့် အံဝင်ဂွင်ကျမှုမရှိပါ။ မဖြစ်နိုင်သေးသောအိပ်မက်ဟုသာ ဆိုရမည်။

တဦးချင်းစီအတွက်မှု “ဆီကိုရေချိုး ဆေးရိုးမီးလှုံ စပါး‌တောင်လိုပုံ”သည် မြန်မာ့အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ တိတိကျကျသိလိုလျှင် ဂမ္ဘီရာဂမ္ဘီရလွှမ်းသည့် နဂါးနီသီချင်းစာသားကြည့်ပါလေ။

ယခုခေတ်လူငယ် ဂျန်ဇီနှင့်မီလန်နီယန်(ဂျန်ဝိုင်)များအား ရည်ရွယ်မျှော်လင့်ချက်မှာ အဘယ်နည်းဟု မေးကြည့်ပါအံ့။ အများစုကြီးအဖြေမှာ နိုင်ငံပြင်ပထွက်ခွာ အလုပ်လုပ်စီးပွားရှာကြရန်သာဖြစ်နေလိမ့်မည်။ ထိုင်း၊ မလေးရှားသို့ရောက်နှင့်ပြီးသော သန်းချီမြန်မာများ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများသို့ ပြောင်းခိုသူ(Refugee)အစီအစဥ်အရ မှတ်ပုံတင်ထားသူ ရောက်ရှိနေသူ သန်းချီမြန်မာများမှာ လက်တွေ့ပါ။

“မြန်မာ-အမေရိကန်အိပ်မက်”

အမေရိကန်အိပ်မက်မက်၍ အမေရိကားရောက်လာသူတို့သည် အဖမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ရင် အားမရခြင်းများစွာဖြစ်ကြရသည်။ သည်အိပ်မက်အမိဖမ်းရင်း ဟိုကအိပ်မက်လှမ်းမက် ဝင်စွက်ဖက်ချင်ကြသည်။

အချက်အလက်တို့အရကောက်ကြည့်ပါအံ့။

အမေရိကားသို့အခြေချပြီးသော မြန်မာနိုင်ငံသား အမေရိကန်များမှာ ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံသားအလိုအလျှောက်ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရသဖြင့် (အဆိုပါဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊၁၆)တို့ အသက်ဝင်နေသမျှကာလလုံး မြန်မာနိုင်ငံနှင့်လားလားမျှမဆိုင်တော့ပေ။ မြန်မာပြည်သား၊ တိုင်းရင်းသားမို့ သက်ဆိုင်နေသည်ထင်ငြားအံ့ မိမိမွေးဖွားရာနိုင်ငံသို့ လေယာဥ်စီး၍ ပြန်ကြည့်ပါလေ။ ပြည်ဝင်ဗီဇာလိုသည်။ ယာယီနေထိုင်ခွင့်များကို လိုက်ကန့်သတ်ထားသည်။ လက်ကိုင်ဖုံးမှသည် ကားအိမ်/မြေ မည်သည့်အရာမှ အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ။ အမူဖြစ်လျှင် နိုင်ငံသားနှင့်တန်းတူ ချေပခွင့်မရှိ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း တန်းတူမှုမရှိ၊ ဝန်ထမ်းလုပ်ခွင့်မရှိ။ ဤသည်မှာ ယခုစစ်အစိုးရလက်ထက်မှမဟုတ်ပါလေ။ NLD အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း အတူတူသာ။ နိုင်ငံကိုစွန့်သွားပြီးမှ ပြန်လာသူဟူ၍ မူလငယ်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ဆွေမျိုးများမှပင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံကြရမည်။ ထိုမြေသည်သင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရာမြေဖြစ်သည်။ ဤမျှ စိမ်းကားသည်။

“ကတိသစ္စာတည်ရမည်ရှိသောအခါ”

မြန်မာအမေရိကန်တို့အဖို့ အမေရိကားသည်သာ လက်ငင်းကျွေးမွေးနေရာပေးရင်း ကမ္ဘာ့မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ သူ၏ပါဝါလက်တံဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည့် အမိနိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံသား အပြန်အလှန်ကတိတို့အဖြစ် အမေရိကနိုင်ငံသားခံယူစဥ်က ကျမ်းကျိန်သစ္စာဆိုခဲ့ရပြီးပြီ။ အမေရိကန်များမှ အခြားတပါးနိုင်ငံများအပေါ်သစ္စာမခံနိုင်အောင် FARA, FISA, Patriot Act စသဖြင့်ဥပဒေကြောင်းအရလည်း သတ်မှတ်ထားပါ၏။ နိုင်ငံခြားအစိုးရများ နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းများသို့ ကူညီခွင့်မရှိ။ ငွေကြေးလက်ခံပေးကမ်းခွင့်မရှိပါချေ။ အကြံပေးကူညီထောက်ပံ့လိုသူများ ဆိုင်ရာဌာနများတွင် လုပ်ထုံးများအတိုင်း ငွေသွင်း/မှတ်ပုံတင်ရမည်။

အခွန်ကိစ္စတွင်လည်း တင်းကြပ်စွာသတ်မှတ်ထားပါသည်။ အမေရိကန်တို့သည် ပေါင်းဒေါ်လာတသောင်းအထက်ကို နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင်စာရင်းဖွင့်ထားပါက FBAR ဖြင့်အခွန်ရှင်းတန်းတွင်ဖေါ်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ကွယ်ဝှက်ထားပါက အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ပါ၏။ အသေးစိတ်သိလိုသူများ ဆိုင်ရာဥပဒေပညာရှင် စာရင်းကိုင်တို့ထံမေးမြန်းစုံစမ်းကြစေလိုသည်။

လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုခေါင်းစဥ်အောက်တွင် ဖွင့်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတချို့ရှိသည်။ အမေရိကားနှင့် မွေးရာပါအခွင့်အရေးအရ ပူးတွဲနိုင်ငံသား(dual citizenship) ဖြစ်ပါမူသင်၏မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရာ နိုင်ငံသို့ ကူညီလုပ်ဆောင်နိုင်ရာတို့များစွာရှိ၏။ ထို့ကြောင့်ဤသူသည် သတင်းစာတိုက်စအသက်ဝင်ကထဲက တစိုက်မတ်မတ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။ ကြိုးစားဆဲပါ။

မြန်မာဂဇက်သည် အမေရိကားရောက်မြန်မာနှင့် မြန်မာ-အမေရိကန်တို့အတွက်ဖြစ်ပေရာ အသိပေးရမည့်တာဝန်ရှိသည်မှု၍ ဆိုပါသည်။

လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအား အမေရိကအစိုးရမှ ဥပဒေပြု၍၄င်း သမ္မတ၏အထူးအမိန့်များဖြင့်၄င်း ထောက်ပံ့ကူညီမည်ကမ္ဘာသိကျေညာထားပေရာ ထိုဥပဒေ/အထူးအမိန့်တို့၏ အကာအကွယ်အောက်တွင် များစွာတို့လုပ်နိင်ကိုင်နိုင်နေပါ၏။ NDAA 2023 အောက်တွင် Burma Act ထည့်သွင်းထားပေးပေရာ အတိအကျတပိုဒ်ချင်း တလုံးချင်းဖတ်ကြည့် ဘောင်တွင်းမှအလုပ်လုပ်ကြစေလိုသည်။

မိမိမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရာ အဖနိုင်ငံတော်ကို အမေရိကန်အိပ်မက်တို့ အရဆုတ်ကိုင်နိုင်ချိန်ဝယ် လည်ပြန်ကြည့်ထောက်ပံ့ကူညီခြင်းသည် မင်္ဂလာတပါးပါ။

အမေရိကမြေသို့ လူသစ်တို့ရောက်ရှိလာနေကြပါသည်။ အချို့မှာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် အဓိကကျသည့်နေရာများ၌ တာဝန်ယူခဲ့သူများဖြစ်ပါသည်။

အမေရိကားမြေရောက်လျှင် ဤနိုင်ငံ၏အိပ်မက်တို့အရဆုတ်ယူနိုင်ရန် ဦးစားပေးလုပ်ကြရမည်သာ။ ရောက်ခါစ၅နှစ်အတွင်းဝယ် မိမိနှင့်မိသားစု၏စားဝတ်နေရေးနှင့်လုံးလည်ချာလည်လိုက်သွားနိုင်သည်လည်း မမေ့သင့်သလို တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရရေးအတွက် အထူးဦးစားပေးလုပ်ကြရမည်ကိုလည်း သိသင့်သည်။ အမိမြေဝန်ကြီးဌာန၏ အထူးအမိန့်အရ ခေတ္တခိုလှုံရာဖြစ်သွားနိုင်သော TPS အခြေအနေကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ကြစေလိုသည်။ T သည် Tempory ယာယီ ဖြစ်သောကြောင့်ပါ။ ယာယီကိုပယ် အမြဲတမ်းသို့လှမ်းပါ။

ဂျူးလူမျိုးတို့သည် အမေရိကန်အိပ်မက်ကိုလည်း အမိအရဆုတ်ကိုင်ခဲ့သလို အစ္စရေးအိပ်မက်ကိုလည်း ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည်။ ဟိုမှာ(၆.၉သန်း)နေကြသလိုဒီမှာ(၇.၆သန်း) လည်းနေသူများဖြစ်၍ မြန်မာတို့သည် မြန်မာအိပ်မက်ကို တည်ထောင်လိုလျှင် ပူးတွဲနိုင်ငံသားစနစ်မှစကြရမည်ဟူလို။

“အိပ်မက်များ အကောင်အထည်ဖေါ်ကြည့်ကြပါစို့”