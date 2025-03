” ပန်းခြံများတန်းတူညီမျှရှိရေး နိုင်ငံ့စံပြပြယုဂ်ကို Los Angeles က စတင်လိုက်ခြင်း “SweSwe Aye

ပန်းခြံများတန်းတူညီမျှရှိရေး နိုင်ငံ့စံပြပြယုဂ်ကို Los Angeles က စတင်လိုက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၅၊ ဖေဖော်ဝါရီ၂၁က Ethnic Media Services က ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က တနိုင်ငံလုံး၏ ပန်းခြံအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတွင် Los Angeles သည် နံပါတ်၁၀၀တွင် ၈၈နေရာသို့ ထိုးကျသွားခဲ့သည်။ တန်းတူညီမျှမရှိခြင်း၊ စိမ်းလန်းသောနေရာများနှင့် ပန်းခြံများသို့ သာတူညီမျှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိခြင်းတို့သည် Los Anegles မြို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာများထဲမှ အဓိကကျသောဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ ထိုပြဿနာများကို

ဖြေရှင်းဖို့ရာ အတိုးတက်ဆုံးသောနည်းပညာများနှင့် ဇစ်မြစ်မျိုးစုံမှ Angelenos တစ်ဦးချင်းစီက ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ မိမိတို့၏အတွေးအမြင်များနှင့် ဘယ်အချက်ကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာတွေကို မျှဝေကြရမည်ဖြစ်သည်။

ပန်းခြံများတန်းတူညီမျှရှိရေးသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိများအတွက် ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးဆုံးသောစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သလဲ။ ပန်းခြံများတန်းတူညီမျှရှိရေးကို ဘယ်အချက်က ကျဆင်းစေသလဲ။ LA ရဲ့ပန်းခြံစနစ်နဲ့တခြားမြို့တွေကို ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်မလဲ။ LA တွင် စတင်လုပ်ဆောင်တော့မည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် ရှေ့တန်းအရေးတကြီးနေရာကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွက် စံနမူနာယူစရာဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ Los Angeles City သည် ပန်းခြံပေါင်း၅၀၀ကျော်၊ ဧကပေါင်း၁၆၀၀၀ခန့်၊ ၉၂မိုင်သော trails ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာကျော် Griffith Park သည်အကြီးဆုံးသောပန်းခြံဖြစ်သည်။ ” ပန်းခြံတွေဟာ အနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်။ အိမ်ကနေလမ်းလျောက်သွားလို့ရတဲ့အကွာအဝေးမှာ ပန်းခြံကို ရှိရင် လူတွေဟာပိုကျန်းမာပြီး အသက်ပိုရှည်တယ် ” ဟု ပန်းခြံနှင့်လူ့ကျန်းမာရေးဆက်စပ်ပုံကို Jon Christensen, Adjunct Assistant Professor, UCLA Institute of the Environment and Sustainability က ပြောကြားခဲ့သည်။

၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် Los Angeles သည် ပန်းခြံအဆင့်၄၉မှာ ရှိခဲ့ပြီး ၅နှစ်အတွင်း အဆင့်၈၈သို့ကျဆင်းခဲ့ခြင်းသည်။ Park scores ကို Trust for Public Land အဖွဲ့အစည်းက တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Los Angeles ပန်းခြံများ အဆင့်ထိုးကျရခြင်း အဓိကအကြောင်း၂ချက်ဖြစ်ကြောင်း Jon Christensen က ဆိုသည်။ ပထမအချက်မှာ ပန်းခြံများအတွက်ရန်ပုံငွေနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပြီး အဓိကရန်ပုံငွေလာရာလမ်းများထဲမှ တခုဖြစ်သော Proposition K မအောင်မြင်ခဲ့သည့်အတွက် နောက်နှစ်တွင် ပန်းခြံများအတွက်နှစ်စဉ်ရရှိခဲ့သည့် ရန်ပုံငွေ၂၅သန်း ရရှိတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် နောက်တချက်မှာ တန်းတူညီမျှခွင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ Angelenos ၃၇% မှာ အိမ်မှလမ်းလျှောက်သွားလို့ရသည့်နေရာအကွာအဝေးဖြစ်သော မိုင်ဝက်(သို့)၁၀မိနစ်တာလမ်းလျှောက်သွားလို့ရသောပန်းခြံများမရှိကြကြောင်း၊ ဝင်ငွေနိမ့်သောမိသားစုများမှာ ၇၃%နှင့်အောက်၊ အသားအရောင်ရှိသောလူမျိုးကွန်မြူနတီများမှာ ၆၆%နှင့်အောက် ရာနှုံးများဖြစ်ကြကြောင်းလဲ Jon Christensen က သုံးသပ်ပြသည်။

City of Los Angeles Department of Recreation and Parks သည် OLIN, အတိုင်ပင်ခံများ နှင့်ပူးပေါင်းပြီး စံမံချက်တခုကို အတိုးတက်ဆုံးသောနည်းပညာများနှင့် Park Accessment ကို ပြုလုပ်နေပြီး ထိုစီမံချက်သည် တနိုင်ငံလုံးရှိမြို့များအတွက် စံနမူနာပြယုဂ်တခုဖြစ်သည်။ စီမံချက်တွင် အပိုင်း၄ပိုင်းပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့မှာ ၁။ ပန်းခြံများနှင့်သစ်ရိပ်များသည် ကွန်မြူနတီအားလုံးအတွက် မည်သို့ကောင်းကျိုးပေးပုံကို park accessment ဖြင့် data များစုဆောင်းတွက်ချက်ကာ သုံးသပ်ခြင်း၊ ၂။ နည်းပညာအားဖြင့်သာမက ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ၊ triba l outreach တို့ဖြင့် community engagement များပြုလုပ်ကာ ကွန်မြူနတီအားလုံးကို အသိပေးပြီး ပါဝင်နိုင်ရန် ဆောက်ရွက်ခြင်း၊ ၃။ center equity and climate resilency – ပန်းခြံမရှိသောကွန်မြူနတီများအတွက် ပန်းခြံများဦးစားပေးဆောက်ပေးခြင်း၊ သမိုင်းတွင် သစ်ရိပ်နှင့်ပန်းခြံများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေအတွက် ပန်းခြံများ၊ သစ်ပင်စိမ်းလန်းစိုပြေရေးများဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ခြင်း၊ ၄။ ဦးစားပေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လက်တွေ့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့သေချာရန် လမ်းပြမြေပုံဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

Jimmy Kim, General Manager, Department of Recreation and Parks Parks က ” ပန်းခြံတွေဟာ အရေးကြီးလွန်းတဲ့ infrastructures တွေဖြစ်ပြီး မရှိမဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကျိုးတွေကိုပေးတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းစိန်ခေါ်မှုတွေကို

အခုရင်ဆိုင်နေရပြီး တောမီးဒဏ်တွေလဲ ခံရတာမို့ သေသေချာချာထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုရှိပြီး ဗျူဟာကျကျတည်ထောင်ထားတဲ့ပန်းခြံတွေဟာအခုအခြေအနေမှာ အပူတပြင်းကိုလိုအပ်နေတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ Park Accessment project သည် မျိုးဆက်အလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့် စီမံကိန်းဖြစ်ပြီး နောက်အနှစ်၂၅နှစ်နှင့်အထက်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ PNA Park need accessment သည် ပန်းခြံများရှိသော ၁၆၀၀၀ ဧက ကိုစိစစ်ပြီး မတူကွဲပြားသောလူမျိုးစုံကွန်မြူနတီများအတွက်လည်း အဓိကထားစဉ်းစားပေးသည်။ Park Accessment နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သောကာလမှာ လွန်ခဲ့သော ၁၅နှစ်ကဖြစ်သည်။ ” Los Angeles City က ကျနော်တို့ကို လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးပါတယ်။ ဘယ်နေရာတွေကို ဦးစားပေးမလဲ။ အရင်းအမြစ်တွေကို ဘယ်လိုနေရာချမလဲ၊ ကျနော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာ လူတိုင်းပါဝင်နိုင်ဖို့၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်” ဟု Kim ကဆိုသည်။ ” ” General Manager တယောက်အနေနဲ့ပြောချင်တာက Angelenos တိုင်းဟာ ကျနော်တို့ရဲ့နေရာတွေကိုအသုံးပြုကြပါတိုက်တွန်း။ ဒီ စီမံကိန်းမှာပါဝင်ကြပါ။ ကျနော်တို့က OLIN နဲ့အတိုင်ပင်ခံပြုခြင်း ကို host လုပ်ပါတယ်။ အခုကာလမှာ ၈၂ခုပြုလုပ်ပါတယ်။” တစ်နှစ်တာအချိန်ယူမည့် PNA အတွက် ကုန်ကျမည့် ဘတ်ဂျက်မှာ ဒေါ်လာ ၄သန်းခန့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

Los Angeles Department of Recreation and Parks Parks နှင့် လက်တွဲပြီး စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်မည့် OLIN သည် Park Need Accessments (PNA)ကို Los Angeles City အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ OLIN တွင် scientists, engineers, psychologist, architet, social science specialist, ecologists, recreation specialists, parks specialists စသဖြင့်ပညာရှင်မျိုးစုံပါဝင်ပြီး social equity, climate environment, အပမ်းဖြေစရာနေရာများ၊ basketball, baseball ကွင်း၊ ဘောလုံးကွင်းများ ဆောက်ရေးတို့ကို high-level innovative tools and criteria အဖြစ်ထားရှိကာ နိုင်ငံတခုလုံး၏စံပြနမူနာဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ” ပန်းခြံတွေဟာ လူတွေနေ့စဉ်ဘဝအတွက် အရေးကြီးပြီး quality of life အတွက် ပြောင်းလဲဖို့အထင်ကရအရေးကြီးတယ်။ ကလေး၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ လူမျိုးပေါင်းစုံအတွက် ပန်းခြံတွေ တန်းတူညီမျှရေးကိုလည်း ကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်” ဟု Jessica Henson, Partner at OLIN (Landscape architect and planner ) က ပြောကြားခဲ့သည်။ PNA တွင် grounding, evaluation, draft PNA, Final PNA အဆင့်၄ဆင့်ပါဝင်ကာ သြဂုတ်နှင့်စက်တင်ဘာလများတွင် PNA အကြမ်းပြီးစီးပြီးသည့်နောက် နောက်ဆုံးအချောသတ် PNA ကို online တွင် လူအများဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ http://www.needs.parks.lacity.gov/

Roxy Rivas, Deputy Director of Capital Projects and Planning, Pacoima Beautiful က San Fernando Valley သည် Los Angeles ရှိအခြားမြို့များနှင့်ယှဉ်လျှင် ပန်းခြံအရေအတွက်လျော့နည်းသည့်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပန်းခြံများသန့်ရှင်းရန်၊ လုံခြုံဘေးကင်းရန်၊ လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များ၊ ပန်းခြံသို့လာရောက်သောလူများ၏ပန်းခြံနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်များကို data နှင့် သက်သေအထောက်အထားများကို Pacoima Beautiful က စုဆောင်းကာ PNA အတွက် တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ” လူထုအခြေပြုအဖဲ့ွအစည်းတွေဟာ PNA အတွက် မရှိမဖြစ်လိုပါတယ်။ ကွန်မြူနတီမှာလစ်ဟာနေတဲ့အရာတွေ၊ မရှိမဖြစ်လိုတဲ့အရာတွေကို သိပြီး PNA က ကွန်မြူနတီကလူတွေကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရမလဲဆိုတာကို သင်ပေးသွားမှာပါ” ဟု Rivas က ဆိုသည်။

Francisco Romero, Program Manager, Prevention Institutte က ပန်းခြံများအတွက်တန်းတူညီမျှမှုရှိရေး၊ ပန်းခြံနှင့် ကျန်းမာရေးတန်းတူညီမျှမှုရှိရေးတို့ ၃ခု ဆက်စပ်နေပုံကိုဆွေးနွေးခဲ့ရာ ပန်းခြံများကို ယဉ်ကျေးမှု၊ စိတ်ခံစားချက်၊ စီးပွားရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဉာဏရေး၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ရေး၊ လူမှုရေး တို့ပါဝင်သည့် ကျန်းမာရေးမျက်နှာစာ၇ခုမှ ဆွေးနွေးပြခဲ့သည်။ ပန်းခြံများသည် အပမ်းဖြေရုံသာမက အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာ shelter အဖြစ်အသုံးပြုရပုံ၊ ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ဖို့နှင့် လူမှုဆက်သွယ်ရေးပြုရာမှာ အသုံးပြုရပုံ၊ pandemic ကာလမှာ လူအများပန်းခြံသုံးခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိပုံတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ” ပန်းခြံတွေတန်းတူညီမျှရှိရေးဟာ မျိုးဆက်လိုက်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ မျိုးဆက်လိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု Romero က ပြောကြားခဲ့သည်။

Los Angeles City ၏ ပန်းခြံများတန်းတူညီမျှရှိရေး စီမံချက်တွင် OLIN ကပြုလုပ်နေသည့် PNA အချက်အလက်များအပြီးသတ်ရရှိပြီးသည့်အခါ ရှိပြီးသားပန်းခြံများကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ လိုအပ်ပါက ပန်းခြံတိုးချဲ့ခြင်း၊ အားကစားလေ့ကျင့်ရန် amenties များဆောက်ပေးခြင်း၊ ပန်းခြံလစ်ဟာနေသော(သို့မဟုတ်) ပန်းခြံနည်းပါးသော ကွန်မြူနတီများအတွက် ပန်းခြံအသစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်းတို့အတွက် နေရာအလိုက် ဘတ်ဂျက်များကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဘတ်ဂျက်အရင်းအမြစ်များမှာ CITY OF LA BUDGET

PROPISITION K (CITY OF LA, PASSED 1996, EXPIRES 2026), MEASURE A (LA COUNTY,PASSED 2016), ပြည်နယ်ကချပေးသောရန်ပုံငွေ၊ ဖယ်ဒရယ်ရန်ပုံငွေ၊ ပန်းခြံဝင်ခများ၊ အခြားအေဂျင်စီများနှင့် ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများက လှူဒါန်းသောရန်ပုံငွေများဖြစ်ကြသည်။